Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordstadtstraße

08.07.2025, 12:58 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer verletzten E-Scooter-Fahrerin kam es am Dienstagmittag in der Nordstadtstraße, Ecke Schulenburgallee in Wolfsburg.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr der 71 Jahre alte Fahrer eines VW Polo die Nordstadtstraße in Richtung Schulenburgallee. An der Kreuzung zur Schulenburgallee wollte er rechts in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah er jedoch die 57-jährige Wolfsburgerin, die mit ihrem E-Scooter den parallel zur Schulenburgallee verlaufenden Radweg in Richtung Allerpark befuhr und diesen an der Kreuzung zur Nordstadtstraße bevorrechtigt kreuzte.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die 57-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Wolfsburger Klinikum gebracht.

