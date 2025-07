Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte rauben Geldbörse

Königslutter (ots)

Königslutter, Schöppenstedter Straße

04.07.2025, 23:46 Uhr

Am späten Freitagabend kam es zu einem Raub zum Nachteil eines 29-Jährigen in der Schöppenstedter Straße in Königslutter.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war der 29 Jahre alter Königslutteraner auf dem Heimweg von einem Dorffest auf dem Marktplatz. Als er die Schöppenstedter Straße in südliche Richtung entlangging und sich etwa in Höhe der dortigen Fleischerei befand, verspürte er plötzlich mehrere Schläge von hinten gegen seinen Kopf, woraufhin er zu Boden stürzte. Im Anschluss wurde ihm seine Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendet. Schlussendlich konnte er zwei unbekannte Personen erkennen, die in Richtung Katreppeln flüchteten. Der 29-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05353-91970 mit der Polizei in Königslutter in Verbindung zu setzen.

