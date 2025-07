Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruchdiebstähle in Kästorf und Kreuzheide

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg / Kästorf, Egenkamp

Wolfsburg / Kreuzheide, Rossinistraße

Donnerstag, 03.07.2025, bis Samstag 05.07.2025

In Abwesenheit der Bewohner verschaffen sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern und durchsuchen diese großflächig nach Diebesgut. In wenigstens einem Fall werden Bargeld sowie Schmuck von bislang nicht bezifferbarem Wert entwendet. In beiden Fällen wurden zuvor die Hauseingangstüren gewaltsam mittels Hebelwerkzeug aufgebrochen. Beide Tatorte liegen in relativer örtlicher Nähe zueinander.

Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die Angaben zu den o.g. Tathandlungen machen können oder aber verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Bereich festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 05361-4646-0 zu melden.

Darüber hinaus appelliert der Einsatz- und Streifendienst an die Wolfsburger Bürgerinnen und Bürger: Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, melden Sie diese bitte schnellstmöglich der hiesigen Wache oder direkt über den Polizeinotruf 110.

