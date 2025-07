Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L295: vier Personen verletzt

Lehre (ots)

Lehre, Wendhausen, L295

06.07.2025, 14:30 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Unfallbeteiligten kam es am Sonntagnachmittag auf der L295 bei Lehre/ Wendhausen.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr die 19 Jahre alte Führerin eines Opel Astra die L295 zwischen Wendhausen und Dibbesdorf in Richtung Dibbesdorf. Als sie an der Autobahnauffahrt in Richtung Berlin links abbiegen wollte, übersah sie den ihr aus Richtung Braunschweig entgegenkommenden 57 Jahre alten Fahrer eines VW Passat, woraufhin es zu einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Sowohl der Fahrer des VW Passat sowie seine 57-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Führerin des Opel Astra erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, ihre 21-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht.

An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde die L295 in beide Richtungen sowie die Abfahrt der A2 Abfahrt Wendhausen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell