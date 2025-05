Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250523 - 0547 Frankfurt-Bornheim: Trickbetrug z.N. einer älteren Dame - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am Mittwochvormittag (21. Mai 2025) kam es in der Löwengasse gegen 11:00 Uhr zu einem Trickbetrug. Der Täter erbeutete eine Summe im unteren vierstelligen Bereich.

Nach aktuellen Erkenntnissen sprach ein unbekannter Mann die 86-jährige Geschädigte vor ihrer Haustür an und behauptete, ihr einen Brief gegen eine Empfangsbestätigung per Unterschrift zustellen zu wollen. Daraufhin begab sich die Dame mit dem Unbekannten in ihre Wohnung, wo sie einen Zettel unterzeichnete. Anschließend fragte der Tatverdächtige nach ihrer Bankkarte und der dazugehörigen PIN, welche die Geschädigte aushändigte und mitteilte. Danach verließ der Mann die Wohnung. Die Geschädigte stellte im Nachhinein fest, dass ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgehoben wurde. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 30 Jahre alt, circa 183 cm groß, trug kurze blonde Haare, keinen Bart, war bekleidet mit einem hellen (grau oder beige) Oberteil, sprach akzentfreies Deutsch und führte einen Block bzw. Mappe mit Stift mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 52499 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell