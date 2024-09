Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl gegen 35-Jährigen und 32-Jährigen vollstreckt

Apolda (ots)

Polizeibeamte aus Apolda nahmen gestern Vormittag einen 35-Jährigen Mann fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Der 35-Jährige konnte durch die eingesetzten Beamten in der Wohnung einer Bekannten angetroffen werden, obwohl er sich dieser laut richterlicher Verfügung nicht nähern durfte. Zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe muss der 35-Jährige nun die nächsten 5 Monate in der Justizvollzugsanstalt in Tonna verbringen. Ein weiterer Haftbefehl lag gegen einen 32-Jährigen Apoldaer vor. Diesen konnte der Betroffene durch eine Zahlung von 1.900 Euro abwenden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell