Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Dresdener Ring

04.07.2025, 22:45 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am vergangenen Freitagabend in der Straße Dresdener Ring im Wolfsburger Stadtteil Westhagen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 19 Jahre alte Audi-Fahrerin die Abfahrt Westhagen, von der Frankfurter Straße aus Fallersleben kommend, in Richtung Dresdener Ring. Am Dresdener Ring hat sie die Absicht, nach links in den Dresdener Ring in Richtung Sudetenstraße einzubiegen.

Gleichzeitig befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer den Dresdener Ring von der Sudetenstraße aus kommend in Richtung Westhagen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich überholte er ein vor ihm fahrenden PKW über den links angrenzenden Linksabbiegefahrstreifen, welcher auf die Frankfurter Straße nach Detmerode führt. In der Folge kollidierten das Motorrad und der Audi miteinander. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Die Fahrerin des Audi wurde leicht verletzt und vor Ort durch Rettungssanitäter versorgt.

Die Ermittler der Polizei suchen nun die Fahrerin oder den Fahrer des PKW, der vom Motorradfahrer im Kreuzungsbereich überholt wurde. Diese Person sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell