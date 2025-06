Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Hagen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Hagen, Stadtteil Boele, auf der Dortmunder Straße in Höhe der Anschlussstelle Bremen der Autobahn A 1, wurden am 08.06.2025 um 14:27 Uhr zwei Personen verletzt.

Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Nissan Micra die Dortmunder Straße in Richtung Bathey. Dahinter folgte eine 50-Jährige mit ihrem Pkw Renault Modus in gleicher Richtung.

Im Einmündungsbereich zur Anschlussstelle Bremen der Autobahn A1 kam es aus bislang ungeklärter Ursache bei regennasser Fahrbahn zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 45-jährige sowie deren 32-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Die Besatzung eines zu ihrer medizinischen Versorgung eingesetzten Rettungswagens behandelte beide Geschädigten vor Ort.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie blieben aber fahrbereit.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Inwieweit der Straßenzustand ein unfallursächlicher Faktor gewesen sein könnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang.

Die Polizei teilt mit, dass es bei Regen, Sturm und heftigen Böen auf der Straße gefährlich werden kann. Sie empfiehlt Autofahrern bei Nässe, sich auf veränderte Bedingungen einzustellen und besonders vorsichtig zu fahren. Dazu gehört es, die Geschwindigkeit zu reduzieren, den Sicherheitsabstand zum Vordermann zu vergrößern und vorsichtig zu fahren. Ratsam ist es, die Scheinwerfer einzuschalten sowie die Scheibenwischer einzuschalten, um die Sicht zu verbessern. (rd)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell