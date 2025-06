POL-HA: Fahrradtour

Hagen (ots) - Am Samstagmorgen gegen 3 Uhr wurde die Polizei um Hilfe bei einer nächtlichen Ruhestörung gebeten. Ein 23-jähriger Mann bewohnt in der Dorotheenstraße eine Wohnung und konnte offenbar nicht schlafen. Ohne Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen, schrie und trampelte der junge Mann über einen längeren Zeitraum in seiner Wohnung herum, so dass der Lärm im gesamten Haus deutlich zu hören war. Nach dem ...

