Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mit Farbe beschmiert

Unbekannte Täter haben über das Wochenende eine Sachbeschädigung in Aurich begangen. Die Unbekannten beschmierten in der Burgstraße auf Höhe eines Reformhauses die Hausfassade, eine Sitzbank und den Straßenbelag mit pinker Farbe. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Zeugenhinweise entgegen.

Brandgeschehen

Hage - Garagenbrand

In Hage hat es am Dienstag gebrannt. Ein Anwohner arbeitete in einem Hager Wohngebiet zur Unkrautbekämpfung mit einem Gasbrenner an seiner Garage. Gegen 17.10 Uhr entzündete sich nach ersten Erkenntnissen aufgrund der starken Hitzeentwicklung die Holzverkleidung der Garage. Kurz danach brannte sie komplett. Eigene Löschversuche scheiterten. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf 15 000 Euro geschätzt.

Wiesmoor - Rohbau brannte

Am Dienstagabend hat es in Wiesmoor gebrannt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.10 Uhr darüber informiert, dass es in dem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Lindengraben brannte. Dort fing aus bisher ungeklärter Ursache eine Wärmepumpe Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Schaden wurde auf ungefähr 30 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

