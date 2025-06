Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Radaktionsmonat Mai

Augsburg (ots)

Nordschwaben - Der Monat Mai stand ganz im Zeichen der "Radverkehrssicherheit" und den damit verbundenen Aktionen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger informierten sich am Verkehrspräventionstag am Freitag (23.05.2025) in der Citygalerie rund ums Thema Sicherheit im Straßenverkehr - vor allem für Zweiradfahrer. Dabei berichtete auch Rosemarie W. "live" über ihren Verkehrsunfall im März 2017. Damals wurde sie als Fahrradfahrerin von einem 38-Tonner überrollt und schwer verletzt. Für Bürgerinnen und Bürger, die am Verkehrspräventionstag nicht vor Ort sein konnten, wird ein Interview mit Rosemarie W. als Video und Podcast zur Verfügung gestellt. Auch ein Polizeibeamter berichtet dabei von seinen Eindrücken des Verkehrsunfalls. Er was damals als junger Polizist als erste Streife vor Ort. Der Podcast ist zudem auf allen gängigen Podcast-Portalen verfügbar. Zum Podcast: https://www.polizei.bayern.de/mam/presse/pp-schwaben-nord/240514_ppswn-fahrradunfall_podcast.mp3 Zum Video: https://www.polizei.bayern.de/mam/presse/pp-schwaben-nord/240514_ppswn-fahrradunfall_video.mp4 Auch bei weiteren Infoveranstaltungen in Nordschwaben informierten unsere Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizei Donauwörth, Polizei Donauwörth und Polizei Nördlingen vor Ort zum Thema "Radverkehrssicherheit". Wie auch beim Verkehrspräventionstag war der ADFC ebenfalls mit vor Ort. Darüber hinaus führte die Polizei in Nordschwaben zahlreiche Kontrollen mit Blick auf die Radverkehrssicherheit durch. Hier sensibilisierten Polizeibeamte Radfahrerinnen und Radfahrer beispielsweise zu Themen wie Helmnutzung und richtiger Fahrbahnbenutzung. Aber auch Autofahrer, bei denen die Beamten ein rücksichtsloses oder ordnungswidriges Verhalten gegenüber Radfahrern feststellten, wurden entsprechend belehrt und Verstöße geahndet. Hierbei stellten die Beamten rund 1.300 Verstöße fest.

Weitere Informationen zur Kampagne "Kopfentscheidung" finden Sie unter: https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

Auch über den Mai hinaus steht die Sicherheit von Radfahrern weiterhin im Fokus. So fand am gestrigen Dienstag (03.06.2025) die Aktion "Kinder im Blick" statt. Kinder sind im Straßenverkehr besonders schutzbedürftig. Die Polizei Schwaben Nord beteiligte sich deshalb mit allen Dienststellen an dieser Aktion, um die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr weiter zu erhöhen und die Verkehrsunfallzahlen nachhaltig zu senken. Durch erhöhte Achtsamkeit, angepasstem Fahrverhalten und konsequenter Nutzung von Schutz- und Sicherungseinrichtungen (z.B. Sicherheitsgurt, Sichtbarkeit, Helm) kann präventiv das Unfallrisiko für Kinder im Straßenverkehr minimiert werden. Dahingehend sensibilisierten unsere Kolleginnen und Kollegen Bürgerinnen und Bürger, beispielsweise im Bereich vor Schulen und Kindergärten. Die Polizei appelliert an eine rücksichtsvolle und vorausschauende Teilnahme am Straßenverkehr aller Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell