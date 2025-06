Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Montagabend (02.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Donauwörther Straße. Eine 19-Jährige fuhr hierbei in das Schaufenster eines Geschäfts. Gegen 17.30 Uhr fuhren die 19-jährige Autofahrerin und ein 36-jähriger Autofahrer hintereinander entlang der Donauwörther Straße in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe der Drentwettstraße wollte der 36-Jährige links abbiegen und ordnete sich auf die Abbiegespur ein. Zur gleichen Zeit wollte die 19-Jährige den 36-Jährigen offenbar überholen. Als der 36-Jährige zum Abbiegen ansetzt, wich die 19-Jährige dem Pkw aus und stieß gegen das Schaufenster eines Geschäfts. Bei dem Unfall wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 19-jährige Autofahrerin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell