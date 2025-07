Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchte räuberische Erpressung - Täter flüchtet

Schöningen (ots)

Schöningen, Markt

17.07.2025, 19:19 Uhr

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstagabend, einen Angestellten eines Spätkaufs in der Straße Markt in Schöningen zur Herausgabe von Bargeld zu bringen. Anschließend flüchtete er.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand betrat der Unbekannte den Spätkauf bereits um 18:48 Uhr und fragte den 40 Jahre alten Verkäufer nach Marihuana. Als dieser dies verneinte, verließ der Unbekannte den Kiosk wieder. Wenig später betrat er den Spätkauf erneut und forderte den 40-Jährigen zur Herausgabe des Bargeldes auf. Dabei bedrohte er ihn mit einem waffenähnlichen Gegenstand. Der Verkäufer reagierte nicht auf die mehrfache Aufforderung des Unbekannten, woraufhin dieser schlussendlich ohne Raubgut den Kiosk verließ und durch eine Gasse in Richtung Brauhof flüchtete. Der 40-Jährige nahm unvermittelt die Verfolgung des Täters auf, verlor ihn dann jedoch aus den Augen.

Eine anschließende polizeiliche Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg. Der 40-jährige Angestellte des Kiosks wurde bei der Tat nicht verletzt.

Der unbekannte Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 175 - 190 cm groß und mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf den Ärmeln sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Die Kapuze des Pullovers hatte er über den Kopf gezogen. Zudem trug er eine FFP2-Maske im Gesicht.

Zeugen, die am Donnerstagabend auffällige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05351-5210 bei der Polizei in Helmstedt zu melden.

