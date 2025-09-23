Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Diebstahl mehrerer Mietfahrzeuge

Festnahme von zwei 24-Jährigen

Kelsterbach (ots)

Nachdem am Montagabend (22.9.) zwei 24-jährige Tatverdächtige auf betrügerische Art und Weise ein Auto stehlen wollten, konnten sie durch eine Streife der Polizeistation Kelsterbach vorläufig festgenommen werden.

Gegen 19.45 Uhr begaben sich die zwei Diebe zu einer Autovermietung in der Straße "Am Weiher" und versuchten mithilfe eines gefälschten Auftrags ein Mietfahrzeug zu ergaunern. Der Schwindel fiel dem Mitarbeiter auf und er alarmierte sofort die Polizei. Die hinzugezogene Streife nahm die zwei 24-Jährigen auf einem nahegelegenen Parkplatz vorläufig fest. Für die weiteren Maßnahmen verbrachten die Einsatzkräfte die beiden Kriminellen zur Polizeiwache. Dort mussten sie eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Die Nacht verbrachten die beiden im Polizeigewahrsam.

Die zwei Betrüger kommen für weitere Diebstähle in gleichgelagerter Art und Weise in Betracht. Das Fahrzeug, welches sie für die Fahrt zur Vermietung nutzten, war mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls gestohlen und konnte sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den anderen Taten dauern an. Nun müssen sich beide in mehreren Strafverfahren verantworten.

