Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Vermummter Mann fährt mit Anscheinswaffe durch die Rotenburger Fußgängerzone ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Heute gegen 12:20 Uhr wählten mehrere besorgte Bürgerinnen und Bürger den Polizeinotruf, nachdem ein vermummter Mann mit offenem Verdeck, angelegter Schutzweste und einem echt aussehenden Maschinengewehr auf dem Beifahrersitz langsam durch die Rotenburger Innenstadt fuhr.

Sofort entsandte Einsatzkräfte der Polizei konnten das Fahrzeug in der Großen Straße stoppen und den Fahrer widerstandslos festnehmen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme). Ersten Erkenntnissen zufolge stand er unter Drogeneinfluss.

Neben der täuschend echt aussehenden Waffe (Anscheinswaffe aus Plastik) und der Schutzweste stellten die Beamten im Pkw auch ein Messer, ein Beil sowie weitere Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise darauf vor, dass der Mann die mitgeführten Gegenstände zum Nachteil anderer Menschen einsetzen wollte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und nach dem Waffengesetz ermittelt.

Zeuginnen und Zeugen, die den Mann in seinem Fahrzeug gesehen haben und sich durch ihn bedroht oder verängstigt fühlten, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter Tel. 04261-9470 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell