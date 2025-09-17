Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bremervörde: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht ++ Zeugen nach Einbruch in Zevener Vereinsheim gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Bremervörde: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht ++

Bremervörde. Am Montag, den 15.09.2025, kam es im Zeitraum von etwa 13:00 bis 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz hinter der Hausnummer 12 in der Bahnhofstraße - rechtsseitig der Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin Braun.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW Polo am linken Heck. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Bremervörde bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 04761-74890.

++ Zeugen nach Einbruch in Zevener Vereinsheim gesucht ++

Zeven. Zwischen Samstag, 13.09.2025, 17:00 Uhr, und Montag, 15.09.2025, 14:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim der Eisenbahnfreunde Zeven in der Bahnhofstraße eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten lediglich drei Getränke, bevor sie den Tatort wieder verließen.

Die Polizei Zeven bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, sich unter Tel. 04281-95920 zu melden.

