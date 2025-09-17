Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Mann bei Veranstaltung in Heeslingen schwer verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Heeslingen. Am Freitagabend (12.09.2025), gegen 22:40 Uhr, kam es im Rahmen einer Veranstaltung im Bereich Zum Kreuzkamp / Wilhelm-Fricke-Straße zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Diepholz wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der junge Mann im Außenbereich der Veranstaltung auf, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern kam. Das Opfer erlitt durch Schläge so schwere Verletzungen, dass eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich war. Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Tat sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Zeven bittet um Hinweise: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wer kann Angaben zu einem VW Golf mit Hamburger Kennzeichen machen, der zur Tatzeit am Tatort gesehen wurde?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04281-95920 bei der Polizei in Zeven zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell