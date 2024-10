Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrswarnmännchen "StreetBuddy" gestohlen

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht vom 14.10.2024 auf den 15.10.2024 wurden durch unbekannte Täter mehrere sog. "StreetBuddy" in der gesamten Ortslage entwendet. Eine Figur hatte einen Wert von rund 50 Euro. Diese bunten Warnfiguren sind Aufsteller und sollen Fahrzeugführer sensibilisieren, dass in diesem Bereich mit Kindern zu rechnen ist. Sie stellen ein Kind mit einer Fahne in der Hand dar. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Aufsteller geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0267580/2024 zu melden. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell