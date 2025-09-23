Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Kranichstein: Zeugen nach Unfall mit 7-jährigem Jungen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (23.9.) im Stadtteil Kranichstein sucht die Polizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 13 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen Unfall zwischen einer Kehrmaschine und einem Jungen, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 48 Jahre alter Mann mit einer Kehrmaschine auf einem Fahrradstreifen in der Jägertorstraße in südliche Richtung unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Esselbornstraße, gegenüber der Jägertorstraße 181 auf Höhe der dortigen Fußgängerampel, setzte er laut Zeugenaussagen verkehrsbedingt zurück und kollidierte dabei mit dem 7-Jährigen, der hinter ihm auf seinem Rad in gleicher Richtung unterwegs war. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das 1. Polizeirevier sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegengenommen.

Berichterstatter: PK Siler, 1. Polizeirevier Darmstadt

