POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim / Lorsch (ots)

Am Montag, den 22.09. um 10 Uhr, kam es auf der B460 zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (schwarzer Mitsubishi) war auf der B460 von Heppenheim in Fahrtrichtung Lorsch unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug (Marke und Farbe unbekannt) überholte einen weißen LKW (Marke und Aufschrift unbekannt) über die Gegenfahrbahn. Der schwarze Mitsubishi musste mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchierte der Mitsubishi die rechte Schutzplanke. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr die B460 in Fahrtrichtung Heppenheim weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 5000,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

