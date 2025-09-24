Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Eingangstür durch Einbruchversuch beschädigt

Wer hat etwas bemerkt?

Lindenfels (ots)

Ins Visier von Einbrechern geriet ein Mehrfamilienhaus im Schloßwaldweg, wobei ein Schaden an der Haustür entstand. Zwischen Montagmittag (22.9.) etwa 13.00 Uhr und Dienstagabend (23.9.) etwa 19.00 Uhr näherten sich die bislang unbekannten Täter der Eingangstür und schlugen das sich darin befindende Glaselement ein. Im Anschluss versuchten sie gewaltsam die Tür aufzuhebeln, um ins Innere zu gelangen. Als ihre Versuche scheiterten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-555 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell