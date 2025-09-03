Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bei Wendemanöver Pkw übersehen++Unfall mit über 3 Promille++Betrunkener E-Scooter-Fahrer++Verkehrsunfall mit Kind auf Fahrrad+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bei Wendemanöver Pkw übersehen+ Verden. In der Straße Piepenbrink kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 32-jährigen Fahrerin eines Nissan und einem 52-jährigen Fahrer eines Transporters. Der 52-Jährige nutzte die Fahrbahn für ein Wendemanöver und übersah dabei den Nissen, welcher in Richtung Stifthofstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde ein Kind in dem Nissan leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.200 Euro geschätzt.

+Unfall mit über 3 Promille+ Achim. Am Dienstagabend, gegen 19:40 Uhr, beabsichtigte ein 44 Jahre alter Fahrer eines Audis an der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf auf die A1 in Richtung Hamburg aufzufahren. Auf der Autobahn wechselte er von der Anschlussstelle direkt auf den mittleren Fahrstreifen und stieß dabei mit einem 44 Jahre alten Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen zusammen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Unfallursache fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer des Pkw ergab einen Wert von 3,1 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Betrunkener E-Scooter-Fahrer+ Grasberg. Ein 46-jähriger Mann auf einem E-Scooter hatte am Dienstag, gegen 14 Uhr, bei einer Kontrolle gleich mehrere Probleme. Beamte der Polizei Grasberg hielten den Mann im Kirchweg auf dem Fußgängerweg an. Dabei stellten sie fest, dass für den E-Scooter keine Versicherung bestand und der 46-Jährige zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von 3,1 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und der E-Scooter wurde sichergestellt. Der Mann hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

+Verkehrsunfall mit Kind auf Fahrrad+ Schwanewede. Am Dienstagnachmittag kam es in der Straße Langenberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Kind auf einem Fahrrad. Eine 56-jährige Fahrerin eines VW wollte von der L149 nach links in eine Einmündung abbiegen. Der Junge fuhr auf dem Radweg in gleicher Fahrtrichtung. Beim Abbiegen erkannte die 56-Jährige den Fahrradfahrer noch und bremste ihren Pkw bis zum Stillstand ab. Der Junge konnte jedoch nicht mehr ausweichen und kippte gegen den Pkw. Dabei verletzte sich der Junge leicht. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Informationen kein Schaden.

