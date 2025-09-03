PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Überschall-Knall durch Flugzeug der Bundeswehr im Landkreis Verden

Landkreis Verden (ots)

Gegen 11 Uhr kam es im Landkreis Verden zu lauten Knallgeräuschen, welche für zahlreiche Anrufe bei der Polizei und der Rettungsleitstelle gesorgt haben.

Die Knallgeräusche stammten von Überschallflügen der Bundeswehr im Flug Richtung Bremerhaven. Es bestand entsprechend keine Gefahrensituation.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

