Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Überschall-Knall durch Flugzeug der Bundeswehr im Landkreis Verden

Landkreis Verden (ots)

Gegen 11 Uhr kam es im Landkreis Verden zu lauten Knallgeräuschen, welche für zahlreiche Anrufe bei der Polizei und der Rettungsleitstelle gesorgt haben.

Die Knallgeräusche stammten von Überschallflügen der Bundeswehr im Flug Richtung Bremerhaven. Es bestand entsprechend keine Gefahrensituation.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell