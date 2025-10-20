Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg-Kempen: Oberstraße (Alkohol) - Gangelt-Mindergangelt, L410 (Alkohol) - Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) - Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) - Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) - Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) - Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) - Selfkant-Wehr: Landstraße 18 (BtM) - Hückelhoven-Ratheim: Heerstraße/Mühlenstraße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Hückelhoven: Berresheimring - Hückelhoven: Mokwastraße

stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei Kontrollen konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in

- Heinsberg-Randerath: Himmerich - Hückelhoven: Mokwastraße

eine Person angetroffen werden, die Betäubungsmittel bei sich führte. Das BTM wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell