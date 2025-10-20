PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   -	Heinsberg-Kempen: Oberstraße (Alkohol) -	Gangelt-Mindergangelt, 
L410 (Alkohol) -	Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) -	 
Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) -	Selfkant-Heilder: 
Selfkantstraße (BtM) -	Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) -	 
Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) -	Selfkant-Wehr: Landstraße 18
(BtM) -	Hückelhoven-Ratheim: Heerstraße/Mühlenstraße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Hückelhoven: Berresheimring
   - Hückelhoven: Mokwastraße

stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei Kontrollen konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in

   - Heinsberg-Randerath: Himmerich
   - Hückelhoven: Mokwastraße

eine Person angetroffen werden, die Betäubungsmittel bei sich führte. Das BTM wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus Kfz

    Wegberg-Merbeck (ots) - Aus einem an der Straße Merkensweg parkenden Pkw wurden in der Nacht zu Freitag (17. Oktober) ein Fernglas sowie persönliche Papiere entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruchsdiebstahl

    Wegberg-Arsbeck (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 20.10 Uhr und 22.05 Uhr am Sonntag (19. Oktober) durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Bücher Straße. Bevor die Täter unerkannt flüchteten, rissen sie eine Videokamera von der Wand und stahlen die Speicherkarte. Was die Einbrecher stahlen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Sachbeschädigung an Dachrinne / Zeugensuche

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - Drei bislang unbekannte Männer nahmen an einem Haus an der Talstraße am 17. Oktober (Freitag), zwischen 13.45 und 14.00 Uhr Dacharbeiten vor. Sie entfernten die alte Dachrinne und montierten eine neue Regenrinne zur Hälfte. Als die Bewohnerin des Hauses von der Arbeit nach Hause kam, bemerkte sie die Personen. Da sie keine Arbeiten an ihrem Hausdach beauftragt hatte, sprach sie die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren