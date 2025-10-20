PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Wegberg-Arsbeck (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 20.10 Uhr und 22.05 Uhr am Sonntag (19. Oktober) durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Bücher Straße. Bevor die Täter unerkannt flüchteten, rissen sie eine Videokamera von der Wand und stahlen die Speicherkarte. Was die Einbrecher stahlen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

