Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Dachrinne

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Drei bislang unbekannte Männer nahmen an einem Haus an der Talstraße am 17. Oktober (Freitag), zwischen 13.45 und 14.00 Uhr Dacharbeiten vor. Sie entfernten die alte Dachrinne und montierten eine neue Regenrinne zur Hälfte. Als die Bewohnerin des Hauses von der Arbeit nach Hause kam, bemerkte sie die Personen. Da sie keine Arbeiten an ihrem Hausdach beauftragt hatte, sprach sie die Männer an, die daraufhin in einem blauen Transporter flüchteten. Einer der Männer war ca. 30 Jahre alt, hatte dunkle Haare, braune Augen und einen Schnurrbart. Der zweite Mann war ebenfalls ca. 30 Jahre alt, der dritte ungefähr 40 Jahre. Alle drei Männer waren durchschnittlich groß, von schlanker Statur und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei sucht Zeugen, die die beschriebenen Personen oder ihr Fahrzeug gesehen haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

