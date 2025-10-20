Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raubdelikt

Polizei sucht Zeugen

Heinsberg (ots)

Am Freitag, 17. Oktober, gegen 19.15 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann eine Postfiliale an der Hochstraße und bedrohte eine Angestellte, wobei er die Herausgabe von Bargeld forderte. Die Frau übergab ihm das Geld in einem schwarzen Karton, mit dem der Mann dann flüchtete. Er war etwa 188 Zentimeter groß, hatte eine muskulöse Statur und war mit einem schwarzen Kapuzenoberteil, einer blauen Jeans und einem Schlauchschal als Gesichtsschutz bekleidet. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

