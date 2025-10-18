PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 18.10.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Oberbruch - Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.10.2025 23:00 Uhr, bis Freitag, 17.10.2025 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu den Räumlichkeiten einer Gaststätte am Aloysiusplatz in Heinsberg-Oberbruch. Um ins Innere zu gelangen, hebelten sie die Terassentür im hinteren Bereich der Gaststätte auf. Anschließend hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und durchwühlten den Innenraum der Gaststätte. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesen Fällen die Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Heinsberg - Wohnwagen entwendet

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.10.2025 18:00 Uhr, bis Freitag, 17.11.2025 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen einen Wohnwagen der Marke Fend, welcher auf einem Parkplatz an der Liecker Straße in Heinsberg stand. Der Wohnwagen war mittllels Deichsel- und Felgenschloss gesichert.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesen Fällen die Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

i.A.

Dürrmann, PHK

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

