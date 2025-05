Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall zwischen Stresow und Bandelin

Bandelin (ots)

Am 06.05.2025 ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der L35 zwischen Stresow und Bandelin ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sei eine 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW zum Überholen ausgeschert und habe dabei einen hinter ihr fahrenden PKW Tesla übersehen, welcher sich bereits im Überholvorgang befunden habe. Infolgedessen sei es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen, bei dem sich beide Fahrzeuge überschlugen. Durch den Unfall wurde der 73-jährige deutsche Fahrzeugführer des bereits überholenden PKW Tesla in diesem eingeklemmt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, an denen er später im Krankenhaus verstorben ist. Die Fahrzeugführerin des PKW VW wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nach weiteren Unfallzeugen, insbesondere nach dem Fahrer eines LKW oder Transporters sowie der Fahrerin eines weißen PKW, die sich in der Nähe der Unfallstelle aufhielten. Sie werden gebeten, sich an die Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

