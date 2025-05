Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: PKW-Unfall mit Kind in Löcknitz - Fahrerin flüchtet vom Unfallort

Löcknitz LK VG (ots)

Am 08.05.2025 gegen 14 Uhr ereignete sich in der Friedrich-Engels-Str. in Löcknitz ein Verkehrsunfall, bei dem eine PKW-Fahrerin ein Kind anfuhr und anschließend vom Unfallort flüchtete.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die bislang unbekannte Fahrerin eines hellen Kleinwagens die Straße Am Wiesengrund in Löcknitz aus Richtung Grundschule kommend. Sie bog nach rechts in die Friedrich-Engels-Straße ab. Dabei erfasste sie ein 10-jähriges Kind, das die Friedrich-Engels-Straße überqueren wollte. Das Kind stürzte und verletzte sich am Oberschenkel. Trotz des Unfalls entfernte sich die Autofahrerin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes zu erkundigen.

Das Kind lief verletzt nach Hause und informierte Familienangehörige, die die Polizei riefen.

Nach Angaben des Kindes handelte es sich um einen hellen Kleinwagen, der von einer kurzhaarigen Frau gefahren wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung gegen die unbekannte Pkw-Fahrerin aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu dem hellen Kleinwagen oder der vermutlich weiblichen Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

