POL-HS: Brand greift auf Haus über

Wegberg (ots) - Am Donnerstag (16. Oktober) stahlen zwei Unbekannte gegen 1.14 Uhr Werkzeuge aus einem Pkw, der an der Straße Große Riet abgestellt war. Sie versuchten, sich Zugang zu einem weiteren Fahrzeug zu verschaffen, dies gelang jedoch nicht. Ihre Tat wurde von einer Videokamera erfasst. Einer der beiden Täter war männlich und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er trug einen dunklen Pullover, eine dunkle Weste, eine ...

