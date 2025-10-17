POL-HS: Brand greift auf Haus über
Gangelt (ots)
In der Nacht des 17. Oktober (Freitag) gerieten gegen 2 Uhr Mülltonnen in Brand, die auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Straße Markt 4 übergriffen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
