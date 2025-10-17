Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Pkw gestohlen

Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Am Donnerstag (16. Oktober) stahlen zwei Unbekannte gegen 1.14 Uhr Werkzeuge aus einem Pkw, der an der Straße Große Riet abgestellt war. Sie versuchten, sich Zugang zu einem weiteren Fahrzeug zu verschaffen, dies gelang jedoch nicht. Ihre Tat wurde von einer Videokamera erfasst. Einer der beiden Täter war männlich und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er trug einen dunklen Pullover, eine dunkle Weste, eine dunkle Hose, dunkle Handschuhe, eine Kappe sowie weiße Sneaker. Die zweite Person war weiblich, ebenfalls zwischen 25 und 30 Jahren und trug Jeans, eine dunkle Weste, dunkle Handschuhe, eine Mütze sowie weiße Sneaker der Marke Nike. Die Polizei sucht Zeugen, die die beschriebenen Personen gesehen haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

