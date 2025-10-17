POL-HS: Werkzeuge entwendet
Erkelenz (ots)
Aus einem Transporter, der auf einem Firmengelände an der Ferdinand-Clasen-Straße stand, stahlen bislang unbekannte Täter Werkzeuge. Die Tat wurde zwischen Mittwoch, 15. Oktober, 17 Uhr und Donnerstag, 16. Oktober, 4.50 Uhr, begangen.
