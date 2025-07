Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Verkehrsunfall in Wildeshausen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14. Juli 2025, gegen 14:00 Uhr, sind zwei Autos auf einer Kreuzung in Wildeshausen zusammengestoßen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 73-jähriger Mann aus Harpstedt war mit einem VW auf der Glaner Straße in Richtung Moorbek unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Nordstraße kollidierte er mit dem VW eines 70-Jährigen aus Dötlingen, der dem Nordring in Richtung Westring folgen wollte. Durch den Zusammenstoß entstanden Schäden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Die Männer blieben unverletzt, waren sich hinsichtlich des Unfallhergangs aber uneins. Beide gaben an, bei jeweils grünem Ampellicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Hinweise von möglichen Augenzeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 entgegen.

