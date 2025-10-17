PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Laptop und Werkzeugtasche gestohlen

Wegberg (ots)

Unbekannte schlugen zwischen dem 15. Oktober (Mittwoch), 23.00 Uhr und dem 16. Oktober (Donnerstag), 7.30 Uhr, die Seitenscheibe eines Fahrzeugs ein, welches in der Einfahrt eines Hauses der Venloer Straße parkte. Sie stahlen diverse Werkzeuge und einen Laptop.

