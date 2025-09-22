POL-HH: 250922-5. Vermisstenfahndung nach 43-jährigem Mann aus Hamburg-Heimfeld

Polizei Hamburg

Zeit: seit 16.09.2025, 17:00 Uhr

Ort: Hamburg-Heimfeld, Alter Postweg

Seit vergangenen Dienstag wird der 43-jährige Thorsten Johannsen aus einer Wohneinrichtung im Stadtteil Heimfeld vermisst. Die Polizei Hamburg fahndet jetzt öffentlich mit einem Foto nach ihm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste verließ vergangenen Dienstag seine Wohngruppe und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der 43-Jährige hat eine geistige Behinderung, Spracheinschränkungen und ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, sucht die Polizei nun auf Anordnung eines Amtsrichters öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- circa 185 cm groß - korpulente Statur - lange, weiße Haare - vermutlich bekleidet mit einer grauen Sweatshirtjacke und einer Jogginghose

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Mann sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

