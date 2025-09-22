POL-HH: 250922-4. Nach Verkehrsunfall in Hamburg-Bahrenfeld - Pedelec-Fahrer erliegt seinen Verletzungen
Hamburg (ots)
Unfallzeit: 17.09.2025, 20:25 Uhr; Unfallort: Hamburg-Bahrenfeld, Bahrenfelder Kirchenweg
Vergangenen Mittwoch ist der 57-jährige Fahrer eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.
Näheres zu dem Unfallgeschehen siehe zunächst unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6120426.
Der Mann erlag inzwischen seinen Verletzungen.
Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion Süd (VD 22) dauern an.
Der Zeugenaufruf hat weiterhin Bestand.
