Polizei Hamburg

POL-HH: 250922-4. Nach Verkehrsunfall in Hamburg-Bahrenfeld - Pedelec-Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.09.2025, 20:25 Uhr; Unfallort: Hamburg-Bahrenfeld, Bahrenfelder Kirchenweg

Vergangenen Mittwoch ist der 57-jährige Fahrer eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.

Näheres zu dem Unfallgeschehen siehe zunächst unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6120426.

Der Mann erlag inzwischen seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion Süd (VD 22) dauern an.

Der Zeugenaufruf hat weiterhin Bestand.

Mx.

