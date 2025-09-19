Polizei Hamburg

POL-HH: 250919-3. Eine Haftbefehlsvollstreckung nach schwerer Körperverletzung in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.08.2025, 19:30 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Paul-Roosen-Straße

Gestern Nachmittag wurde ein 31-jähriger Deutsch-Türke am Hamburger Flughafen verhaftet, der im Verdacht steht, einem 60-Jährigen Mitte August im Hamburger Stadtteil St. Pauli schwere Kopfverletzungen zugefügt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei gerieten die 31- und 60-jährigen Männer vor einem Imbiss in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der 31-Jährige seinem Kontrahenten so stark in das Gesicht schlug, dass dieser zu Boden fiel. Bei dem Sturz zog der 60-Jährige sich schwere, bleibende Kopfverletzungen zu.

Im Rahmen der nach der Anzeigenerstattung aufgenommenen Ermittlungen kamen die Kriminalbeamtinnen und -beamten auf die Spur des 31-jährigen Mannes, sodass die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen ihn erwirkte.

Gestern Nachmittag vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hamburger Flughafen den Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, als er einreisen wollte.

Sie führten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zu.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell