POL-HH: 250919-1. Eine Haftbefehlsvollstreckung nach Ladungsdiebstahl aus Lkw-Anhängern

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 14.05.2025 - 21.08.2025

Tatorte: Hamburg-Hausbruch, Hamburg-Veddel, Hamburg-Wilhelmsburg

Zivilfahnderinnen und -fahnder des Polizeikommissariats 44 (PK 44) verhafteten vorgestern einen 27-jährigen Rumänen, der im Verdacht steht, vier Lkw-Ladungsdiebstähle und einen versuchten Ladungsdiebstahl begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des örtlich zuständigen Einbruchsdezernats (LKA 182) entwendete der 27-Jährige gemeinsam mit unbekannten Mittätern in unterschiedlicher Tatbeteiligung zwischen Mai und August dieses Jahres Waren im Wert von rund 38.000 Euro von Lkw-Anhängern in den Stadtteilen Hausbruch, Veddel und Wilhelmsburg. Dabei öffneten die mutmaßlichen Täter entweder die verplombten Container oder schnitten die Planen von Anhängern auf.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Kriminalbeamtinnen und -beamten auf die Spur des 27-jährigen Mannes, sodass die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen ihn erwirkte.

Vorgestern konnten die Fahnderinnen und Fahnder des PK 44 den Mann in einem Auto in Hamburg-Wilhelmsburg antreffen und verhaften.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Rumäne dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Verbleib des Stehlguts und den Mittätern, dauern an.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

