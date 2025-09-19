POL-HH: 250919-1. Eine Haftbefehlsvollstreckung nach Ladungsdiebstahl aus Lkw-Anhängern
Hamburg (ots)
Tatzeiten: 14.05.2025 - 21.08.2025
Tatorte: Hamburg-Hausbruch, Hamburg-Veddel, Hamburg-Wilhelmsburg
Zivilfahnderinnen und -fahnder des Polizeikommissariats 44 (PK 44) verhafteten vorgestern einen 27-jährigen Rumänen, der im Verdacht steht, vier Lkw-Ladungsdiebstähle und einen versuchten Ladungsdiebstahl begangen zu haben.
Nach bisherigen Erkenntnissen des örtlich zuständigen Einbruchsdezernats (LKA 182) entwendete der 27-Jährige gemeinsam mit unbekannten Mittätern in unterschiedlicher Tatbeteiligung zwischen Mai und August dieses Jahres Waren im Wert von rund 38.000 Euro von Lkw-Anhängern in den Stadtteilen Hausbruch, Veddel und Wilhelmsburg. Dabei öffneten die mutmaßlichen Täter entweder die verplombten Container oder schnitten die Planen von Anhängern auf.
Umfangreiche Ermittlungen führten die Kriminalbeamtinnen und -beamten auf die Spur des 27-jährigen Mannes, sodass die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen ihn erwirkte.
Vorgestern konnten die Fahnderinnen und Fahnder des PK 44 den Mann in einem Auto in Hamburg-Wilhelmsburg antreffen und verhaften.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Rumäne dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.
Die Ermittlungen, insbesondere zum Verbleib des Stehlguts und den Mittätern, dauern an.
