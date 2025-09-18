Polizei Hamburg

POL-HH: 250918-4.Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrradfahrer in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.09.2025, 20:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Bahrenfeld, Bahrenfelder Kirchenweg

Gestern Abend wurde ein 56-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen parkte im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld ein 56-jähriger Fahrer seinen VW Golf am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Von-Sauer-Straße ein. Als der 56-jährige Deutsche seine Fahrertür öffnete, touchierte er mit der Tür den von hinten kommenden, in gleiche Richtung fahrenden 57-jährigen Pedelec-Fahrer, der daraufhin auf den Boden stürzte. Hierbei verletzte er sich lebensgefährlich am Kopf.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den Verletzten und transportierten ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 22) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

