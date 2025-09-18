Polizei Hamburg

POL-HH: 250918-1.Terminhinweis: Musikalisches Highlight - Letzte Möglichkeit Karten zu erwerben - Konzert des Polizeiorchesters Hamburg

Hamburg (ots)

Zeit: 18.09.2025, 20:00 Uhr

Ort: Hamburg-Neustadt, Johannes-Brahms-Platz, Laeiszhalle, Großer Saal

Das Polizeiorchester Hamburg und der Polizeichor Hamburg von 1901 e.V. laden Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber herzlich zum gemeinsamen Herbstkonzert in die Hamburger Laeiszhalle ein.

Seit 1894 begeistert das Polizeiorchester Hamburg mit seinen 35 professionellen Musikerinnen und Musikern das Publikum in der Hansestadt und darüber hinaus. Das Herbstkonzert bietet die perfekte Gelegenheit, die musikalische Vielfalt und die mitreißende Spielfreude des Orchesters live zu erleben.

Nach über drei Jahrzenten als Leiterin des Ensembles verabschiedet sich Frau Dr. Kresge aus dem aktiven Berufsleben und wird am heutigen Abend letztmalig als Chefdirigentin das Polizeiorchester leiten.

Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm: von maritimen Klängen und traditioneller Blasmusik über Jazz und Filmmusik bis hin zu modernen Unterhaltungsklängen - das Repertoire des Orchesters lässt keine Wünsche offen.

Musikalisch bereichert wird das Konzert durch den Gesang von Ken Norris und von Jiggs Whigham an der Posaune.

Interessierte sind herzlich eingeladen, diesen Konzertabend voller musikalischer Höhepunkte zu genießen.

Eintrittskarten können über https://www.elbphilharmonie.de/de/programm/herbstkonzert-des-polizeiorchesters-hamburg/24248 oder heute an der Abendkasse ab 19:00 Uhr erworben werden.

Schr.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell