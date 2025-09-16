Polizei Hamburg

POL-HH: 250916-4. Polizei nimmt Tatverdächtige nach Wurf von Gegenständen auf Autos vorläufig fest - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.09.2025, 00:50 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, St. Pauli Fischmarkt

Montagnacht haben drei Personen Gegenstände von einer Fußgängerbrücke auf eine Straße in Hamburg-St. Pauli geworfen und dabei einen Pkw getroffen. Die Mordkommission (LKA 41) hat in enger Abstimmung mit der zuständigen Abteilung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zeuginnen und Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie drei zunächst Unbekannte dabei beobachteten, wie sie Gegenstände von einer Fußgängerbrücke auf die vierspurige Straße in St. Pauli warfen.

Als ein 31-Jähriger mit seinem Opel unter der Brücke hindurchfuhr, traf ihn zunächst ein Glasbehältnis auf der Motorhaube, ehe eine gefüllte, über ein Kilogramm schwere Gasflasche die Windschutzscheibe des Autos auf Höhe der Beifahrerseite stark beschädigte.

Der Fahrer des Pkw blieb dabei unverletzt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten zur vorläufigen Festnahme von zwei 18- und 19-jährigen deutschen Frauen und einem 20-jährigen deutsch-serbischen Mann.

Die beiden Frauen und der Mann wurden heute einem Haftrichter vorgeführt, der gegen sie unter anderem wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts Haftbefehle erließ. Die Ermittlungen des LKA 41 dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere sucht die Mordkommission einen Taxifahrer, der zur Tatzeit ebenfalls die Brücke passiert haben soll. Pap.

