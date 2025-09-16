PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250916-3. Aufmerksame Zeugin sorgt für Festnahme eines Einbrechers

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.09.2025, 20:00 Uhr bis 15.09.2025, 14:20 Uhr Tatort: Hamburg-Eilbek, Blumenau

Montagnachmittag nahmen Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats 31 (PK 31) einen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, zwei Wohnmobile aufgebrochen zu haben. Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 142) übernahm die Ermittlungen und führte den Tatverdächtigen dem Untersuchungsgefängnis zu.

Eine aufmerksame Zeugin stellte fest, dass ein Fenster ihres Wohnmobils im Hamburger Stadtteil Eilbek eingeschlagen worden war. Zeitgleich nahm sie Bewegungen und verdächtige Geräusche aus dem Inneren des Fahrzeuges wahr. Wenig später verließ ein Mann das Wohnmobil und trug einen Rucksack sowie eine Tüte bei sich. Die Zeugin rief die Polizei und sprach den Mann an, der angab in dem Wohnmobil geschlafen zu haben.

Die Einsatzkräfte des PK 31 nahmen den Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 23-jährigen Algerier handelt, noch vor Ort vorläufig fest.

Die anschließende Durchsuchung seiner Person und der mitgeführten Gegenstände führte zum Auffinden von elektronischen Geräten, die dem Einbruch in das Wohnmobil sowie einem weiteren Wohnmobilaufbruch in Winterhude zugeordnet werden konnten. Die Beweismittel wurden sichergestellt.

Der 23-jährige Tatverdächtige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich heute vor einem Haftrichter verantworten muss.

Die Ermittlungen des LKA 142 dauern an.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

