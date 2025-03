Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Rauch in Mehrfamilienhaus

Am Mittwoch rückten Feuerwehr und Polizei in ein Wohngebiet bei Dornstadt aus.

Kurz vor 22 Uhr stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Blautalstraße in Bollingen fest, dass aus einer Wohnung Rauch drang. Alle Bewohner brachten sich in Sicherheit. Den ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge geriet das Essen eines Bewohners in Brand. Sachschaden entstand nicht. Nachdem das Treppenhaus gelüftet war konnten die Bewohner in ihre Wohnungen.

