POL-UL: (UL/RT) Römerstein/Laichingen - Bereits am Montag soll eine Autofahrerin einem entgegenkommenden Auto ausgewichen sein.

Ulm (ots) - Am Abend stellte eine 45-Jährige ihren Toyota ordnungsgemäß auf einem Stellplatz am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße ab. Ein Unbekannter streifte das vor einer Pizzeria stehende Auto am Außenspiegel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er davon. Zeugen hörten den Unfall und verständigten ...

