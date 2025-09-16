Polizei Hamburg

POL-HH: 250916-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 80-jähriger Frau aus Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.09.2025, 16:00 Uhr; Ort: Hamburg-St. Pauli, Lerchenstieg

Seit Sonntagnachmittag wurde die 80-jährige Dagmar F. aus Hamburg-St. Pauli vermisst. Die Polizei Hamburg suchte im weiteren Verlauf öffentlich mit einem Foto nach der Seniorin.

Im Zusammenhang mit der Fahndung gingen beim Hinweistelefon der Polizei mehrere Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten der Vermissten ein. Die Seniorin konnte daraufhin am späten Montagabend durch eine Funkstreifenwagenbesatzung wohlbehalten in der Hamburger Innenstadt angetroffen und in die Obhut ihrer Wohneinrichtung übergeben werden.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Mx.

