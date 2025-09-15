PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250915-2.Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer in Hamburg-Altona-Altstadt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 14.09.2025, 18:07 Uhr

Unfallort: Hamburg-Altona-Altstadt, Holstenstraße

Gestern Abend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 72-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw, bei dem der Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr der 72-jährige Mann mit seinem Fahrrad von der Simon-von-Utrecht-Straße kommend in Richtung der Louise-Schröder-Straße und wollte die Holstenstraße auf dem Radfahrstreifen queren. Hierbei missachtete er mutmaßlich das Rotlicht der Ampel und stieß mit einem Mercedes eines 62-jährigen Mannes zusammen, der die Holstenstraße bei Grünlicht in Richtung Max-Brauer-Allee befuhr. Der Radfahrer stürzte auf den Boden und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den Verletzten und transportierten ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei wurde zur Unfallrekonstruktion auch eine Drohne eingesetzt.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 22) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg

