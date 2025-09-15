Polizei Hamburg

POL-HH: 250915-1.Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 12.09.2025, 21:35 Uhr

Unfallort: Hamburg-St. Georg, An der Alster

Freitagabend ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil St. Georg tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt ein 71-jähriger Fahrer (türkische Staatsangehörigkeit) eines VW im Stadtteil St. Georg zunächst im rechten Fahrstreifen, fuhr dann unvermittelt an und versuchte, über mehrere Fahrstreifen in Richtung Kennedybrücke zu wenden. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 38-jährigen Kradfahrer, der die Straße An der Alster auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Schwanenwik befuhr. Der KTM-Fahrer stürzte auf den Boden und verletzte sich bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich. Ersthelfer übernahmen sofort Reanimationsmaßnahmen, welche durch alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr fortgeführt wurden. Eine RTW-Besatzung transportierte den Verletzten unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, in dem er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei wurde zur Unfallrekonstruktion auch ein 3D-Scanner eingesetzt.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von mehreren Personen.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 22) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 56789 oder bei einer Polizeidienstelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell