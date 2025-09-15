PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 250915-1.Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 12.09.2025, 21:35 Uhr

Unfallort: Hamburg-St. Georg, An der Alster

Freitagabend ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil St. Georg tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt ein 71-jähriger Fahrer (türkische Staatsangehörigkeit) eines VW im Stadtteil St. Georg zunächst im rechten Fahrstreifen, fuhr dann unvermittelt an und versuchte, über mehrere Fahrstreifen in Richtung Kennedybrücke zu wenden. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 38-jährigen Kradfahrer, der die Straße An der Alster auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Schwanenwik befuhr. Der KTM-Fahrer stürzte auf den Boden und verletzte sich bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich. Ersthelfer übernahmen sofort Reanimationsmaßnahmen, welche durch alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr fortgeführt wurden. Eine RTW-Besatzung transportierte den Verletzten unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, in dem er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei wurde zur Unfallrekonstruktion auch ein 3D-Scanner eingesetzt.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von mehreren Personen.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 22) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 56789 oder bei einer Polizeidienstelle zu melden.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 23:45

    POL-HH: 250912-8. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jährigem aus Recklinghausen

    Hamburg (ots) - Zeit: seit 11.09.2025, 07:00 Uhr Ort: Recklinghausen, Tellstraße Seit heute Nachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 13-jährigen Jungen aus Nordrhein-Westfalen. Die Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6116733 Der Vermisste ist heute Abend von einer Funkstreifenwagenbesatzung im ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 23:44

    POL-HH: 250912-7. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 72-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld

    Hamburg (ots) - Zeit: seit 11.09.2025, 20:00 Uhr Ort: Hamburg-Bramfeld, Hildeboldtweg Seit heute Nachmittag fahndete die Polizei öffentlich mithilfe eines Lichtbildes nach einer 72-Jährigen aus Hamburg-Bramfeld. (Nähere hierzu siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6116758) Die Vermisste wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 16:16

    POL-HH: 250912-6. Vermisstenfahndung nach 72-jähriger Frau aus Bramfeld

    Hamburg (ots) - Zeit: 11.09.2025, 20:00 Uhr Ort: Hamburg-Bramfeld, Hildeboldtweg Seit gestern Abend wird die 72-jährige Cemile Emine F. aus dem Hamburger Stadtteil Bramfeld vermisst. Die Polizei Hamburg fahndet jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihr. Die Vermisste ist dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Letzter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren