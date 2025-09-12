Polizei Hamburg

POL-HH: 250912-6. Vermisstenfahndung nach 72-jähriger Frau aus Bramfeld

Hamburg (ots)

Zeit: 11.09.2025, 20:00 Uhr

Ort: Hamburg-Bramfeld, Hildeboldtweg

Seit gestern Abend wird die 72-jährige Cemile Emine Filusch aus dem Hamburger Stadtteil Bramfeld vermisst. Die Polizei Hamburg fahndet jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihr.

Die Vermisste ist dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Letzter bekannter Aufenthaltsort war gestern Abend ihre Pflegeeinrichtung im Hildeboldtweg in Bramfeld.

Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Antreffen geführt haben, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten, die wie folgt beschrieben wird:

- scheinbares Alter: 72 Jahre

- schlanke Figur

- mittelgraue, kurze Haare

- bekleidet mit blauer Jogginghose und einem rosafarbenen Langarmshirt

- nutzt möglicherweise einen Rollator

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Frau sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

