POL-HH: 250912-3. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Hamburg-St. Georg

Zeit: seit 10.09.2025, 19:00 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Böckmannstraße

Seit Mittwochabend wird die 13-jährige Sofia B. aus St. Georg vermisst. Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte (LKA 111) fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr.

Die 13-Jährige verließ am 10.09.2025 ihre Wohnanschrift und kehrte am Abend nicht wie abgesprochen nach Hause zurück.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden von Sofia, sodass nun öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr gesucht wird.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter: 15 Jahre - 160 bis 165 cm groß - schlanke Figur - braune Augen - braune, lange Haare - vermutlich bekleidet mit dunklen Turnschuhen, schwarzer Jogginghose, schwarzem Kapuzenpullover mit Aufdruck (Herz und Buchstabe)

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste auf der Straße sieht, kann den Polizeinotruf 110 anrufen.

